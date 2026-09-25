Cámara Petrolera supera los 500 afiliados ante aperturas en el sector

CIUDAD MCY.-Un resurgimiento en el sector hidrocarburos del país impulsa el incremento de empresas asociadas a la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV), gremio que supera en la actualidad las 500 organizaciones afiliadas, informó el presidente de la institución, Álvaro Pérez Díaz, durante una entrevista concedida a la emisora Unión Radio.

El vocero gremial contrapuso la cifra actual frente a la etapa de mayor contracción del mercado, período cuando la representación empresarial descendió a 220 integrantes, lejos del máximo histórico de 790 registrados.

Pérez Díaz atribuyó la recuperación a la participación de nuevos actores económicos con capacidad financiera para reactivar la producción nacional petrolera en un entorno de mayor apertura a la inversión privada.

Asimismo, la representación sectorial indicó que avanza la revisión de procedimientos legales para la reincorporación de activos y empresas a la cadena productiva hidrocarburífera.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL