Saime anuncia proceso para corregir errores en los datos de la cédula de identidad

CIUDAD MCY.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), anunció el proceso para que las venezolanas y venezolanos puedan corregir errores en los datos de su cédula de identidad.

A través de una publicación en su cuenta de la red social Instagram, el ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; detalla que las y los interesados pueden corregir los datos de manera sencilla, ingresando al portal web http://www.saime.gob.ve

Una vez en la página, se debe seleccionar Trámites en línea, a continuación Solicitar Trámites e iniciar sesión con su usuario y contraseña.

Seguidamente, se presiona Datos Civiles, luego Actualización de Datos Personales, donde el usuario y usuaria procederá a verificar su información.

Finalmente, para agendar la cita se selecciona el estado, la oficina del Saime de su preferencia, la fecha disponible y a continuación descarga la planilla de confirmación.

“Recaudos para el día de la cita. Venezolanos: Copia certificada del acta de nacimiento. Naturalizados: Certificado de naturalización o copia de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”, informó el Saime.

FUENTE:AVN

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL