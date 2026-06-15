Camatagua cuenta por primera vez con quirófanos y sala de parto propios

Esta nueva etapa de recuperación de los espacios de atención médica en la localidad del sur del estado es la materialización de un compromiso asumido por la gobernadora, Joana Sánchez, para ofrecer servicios asistenciales de alta calidad.

CIUDAD MCY.- Entender que el acceso a la salud es un derecho que debe ofrecerse con instalaciones óptimas para la atención de los pacientes para brindarles calidad, calidez y humanidad es la premisa que hoy rige el sistema de salud pública del estado Aragua. Tras un profundo proceso de renovación y modernización, el municipio Camatagua abrirá las puertas de su sala de parto y quirófanos.

La puesta en marcha de estos espacios marca un antes y un después en la atención pública del estado, por primera vez esta localidad contará con su propia sala de operaciones y sala de maternidad diseñadas no solo para sanar, sino para brindar esperanza y atención más sensible y cercana a todos los pacientes de esta zona del sur de Aragua.

El centro de atención cuenta con quirófanos en instalaciones de alta tecnología, climatizadas, iluminadas y totalmente remodeladas que garantizarán la seguridad necesaria ante cualquier intervención.

Asimismo, la sala de parto marca un hito para la jurisdicción porque permite que las féminas den a luz en su propio territorio, logrando una identidad que define a los futuros ciudadanos camatagüenses.

AMOR A LA ARAGÜEÑIDAD

Esta nueva etapa de recuperación de los espacios de atención medica en Camatagua, no es un hecho aislado, sino la materialización de un compromiso asumido por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, que se ha encargado de velar por mejorar la infraestructura de la salud del estado.

Tal como se comprometió en su acto de investidura como mandataria regional, realizada en el Histórico Samán de Güere, frente el pueblo aragüeño, la gobernadora Sánchez ha trabajado incasablemente por volver realidad la modernización integral de los principales centros de salud de cada municipio.

De la mano del Plan de la Aragüeñidad, la mandataria regional ha respondido directamente a las querencias de los aragüeños de que se mejoren las instalaciones de salud para una mejor atención y obedeciendo al pueblo, la gobernadora Joana Sánchez junto al tren del ejecutivo regional, trasforma ese planteamiento en una realidad concreta y palpable, donde el paciente, en medio de la adversidad, encuentre un espacio optimo con servicios de alta calidad, pero sobre todo seguro, lleno de esperanza y, sobre todo, profundamente humano.

YORBER ALVARADO

FOTOS:CORTESIA