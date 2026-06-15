Obras del Paseo el Cacao muestran importantes avances

La obra destinada para el encuentro familiar contará con parques, caminerías y un estacionamiento para garantizar la estadía de los visitantes.

CIUDAD MCY.- Cuadrillas del Gobierno Bolivariano de Aragua se mantienen trabajando activamente en la ejecución de trabajos de gran envergadura en la entidad. Prueba de ello, es la ampliación de los espacios en el Paseo del Cacao, un espacio destinado a ser un área moderna que fomentará el encuentro y el sano esparcimiento de las familias aragüeñas.

A través de la cuenta oficial del Gobierno regional @Gobiernoaragua, se destacó que los trabajos que se realizan en el área están enmarcados en el Plan de la Aragüeñidad, el cual es encabezado por la vocera del Pueblo Aragüeño, Joana Sánchez, como un esfuerzo de recuperar y embellecer la infraestructura urbana.

​En el sitio, cuadrillas de Vías de Aragua y Fundaragua, realizan de forma conjunta trabajos en distintas áreas, entre ellas, la instalación de un parque infantil para los más pequeños, un circuito biosaludable para masificar la actividad física y la construcción de una cancha deportiva.

Asimismo, la cuadrilla trabaja en la construcción de caminerías y lo que será el área de estacionamiento que garantizará la estadía y seguridad de los visitantes.

​Con la ejecución de este proyecto, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con el desarrollo urbano sostenible y la mejora progresiva de los espacios comunitarios en la entidad.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:CORTESÍA