Orden “María León” honró liderazgo de las féminas de Lamas

La recién creada condecoración llevará el nombre de la diputada a la AN María León, quien también fue homenajeada en sesión solemne por el Concejo Municipal y quien expresó su más profundo amor por la Revolución, por el Comandante Chávez y por el pueblo de Santa Cruz

CIUDAD MCY.- En un emotivo acto teñido de rosa el municipio José Ángel Lamas celebró la vida y la inquebrantable resiliencia de sus féminas en sesión solemne realizada por el Concejo Municipal del municipio José Ángel Lamas en la que fue entregada por primera vez la orden «María León».

La significativa actividad enmarcada al Mes de la Mujer se realizó en los espacios de la Casa de la Cultura «Claudio Castillo», donde hizo acto de presencia la diputada de la Asamblea Nacional (AN), María León mejor conocida como «La Leona de Chávez»; el Alcalde de la jurisdicción, Tony García; la presidenta del Consejo Municipal de Lamas, Ariamarys Pita; Katiana Hernández, presidenta del Cleba; Gipsy Colmenares, responsable regional de la 4ta transformación y secretaria Sectorial para Asuntos de la Mujer en Aragua, entre otras personalidades.

Durante la actividad las autoridades constataron que las mujeres santacrucenses, además de ser trabajadoras y aguerridas, son lideresas que impulsan grandes proyectos para transformar a su localidad.

En este encuentro, fue entregada la Orden «María León» en su Única Clase, a las féminas de la localidad como símbolo del compromiso y liderazgo que encaminan día a día.

En su intervención, la diputada León subrayó que las santacrucenses enaltecen el nombre de la mujer venezolana.

«Agradezco a la vida que tuvimos la dicha que Hugo Chávez se declarara socialista, bolivariano y feminista y que nuestro presidente, Nicolás Maduro, también asumiera el feminismo, porque nosotras las mujeres somos heroínas de esta patria”, dijo León.

“Siento que soy de aquí, de ustedes, del municipio José Ángel Lamas y de todo el pueblo de esta tierra aragüeña”, dijo la “Leona de Chávez”, la combativa, la mujer incansable por sus ideales.

Por su parte, la presidenta del Consejo Municipal de Lamas manifestó que más de cien mujeres han llevado una ardua lucha en conmemoración de los derechos a las mujeres.

«Esta orden que se entregó el día de hoy, lleva como nombre María León, aprobado el 24 de marzo en sesión ordinaria en el Consejo Municipal (…), no está de más destacar de que es el amor de la mujer que hoy en día enmarca lo que es la revolución en nuestro país».

Con la entrega de los reconocimientos a las heroínas el municipio Lamas demuestra su compromiso en exaltar la labor de sus mujeres.

La profesora Neila Blanco, presidenta del Instituto Municipal para la Mujer, fue la presentadora de la homenajeada diputada y expresó que “La ordenanza y la Condecoración «María León», es sólo el punto de partida para lo que se viene de la mano de la mano de nuestro alcalde feminista Dr. Tony García y su equipo”.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA