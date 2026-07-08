Equipos técnicos inspeccionan viviendas afectadas en Las Hernández

CIUDAD MCY.- En el municipio Tovar, continúa el despliegue de evaluación técnica en las comunidades afectadas por los sismos registrados el pasado 24 de junio, en esta oportunidad, los equipos se trasladaron al sector Las Hernández (El Cedral) para realizar inspecciones de las viviendas comprometidas por el evento sísmico, bajo las orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Maximiliano Suárez.

La jornada contó con la participación de especialistas del área de Infraestructura y funcionarios de Protección Civil, tanto del ámbito regional como municipal, quienes ejecutaron inspecciones estructurales, levantamiento de información técnica y verificación de las condiciones de habitabilidad de cada inmueble, con el propósito de determinar el nivel de afectación y orientar las acciones de atención correspondientes.

De forma paralela, las familias del sector recibieron acompañamiento y orientación durante el proceso de evaluación, como parte del plan integral que se mantiene desplegado en el municipio Tovar para garantizar la seguridad de la población y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR / FOTOS: CORTESÍA