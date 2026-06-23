Canal de La Arboleda y La Soledad recibirá mantenimiento integral

Las labores de saneamiento y acondicionamiento optimizarán el drenaje de aguas pluviales en una zona estratégica para comunidades y centros de salud de la ciudad.

CIUDAD MCY.- La atención preventiva de la infraestructura hidráulica de Maracay concentra nuevos esfuerzos con la intervención del canal que atraviesa las urbanizaciones La Arboleda y La Soledad, donde se ejecutarán labores destinadas a optimizar el drenaje de aguas pluviales y resguardar a las comunidades cercanas, así como al Hospital Central de Maracay (HCM) y al Centro Docente Cardiológico Bolivariano Aragua (Cedocabar).

En este sentido, los trabajos plantean la limpieza profunda del canal, remoción de sedimentos, desmalezamiento y acondicionamiento de su cauce, acciones que permitirán recuperar su capacidad operativa y facilitar el adecuado desplazamiento durante los períodos de mayor precipitación.

Durante el despliegue de supervisión estuvo presente el enlace regional para la Atención de los Vecinos y Vecinas del Gobierno de Aragua, Ángelo Bernal, quien reafirmó su compromiso con el bienestar y protección de la población.

Es importante mencionar que, la jornada se desarrolla bajo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mediante la articulación de la ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, en atención a una infraestructura estratégica para el sistema de drenaje urbano.

REINYMAR TOVAR

FOTOS :CORTESIA