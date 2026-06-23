Cofradías de San Juan en Aragua recibieron dotación para las fiestas

Con la entrega de alimentos, bebidas y fuegos, el Ejecutivo regional y municipal, garantiza el fortalecimiento y salvaguarda de la manifestación

CIUDAD MCY.- Como ya es tradición, el Gobierno de Aragua ofreció su apoyo a las más de 80 cofradías de San Juan Bautista que hacen vida en todo el territorio, con la entrega de insumos para el disfrute de esta festividad.

Para esta celebración, la Secretaría de Cultura y el Gabinete Ministerial, la Secretaría de Turismo y el Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), unieron esfuerzos organizacionales junto a las direcciones municipales, para dotar a las hermandades con alimentos, bebidas y fuegos artificiales.

El secretario de Cultura, Nicolás González, refirió que, el aporte logístico se logró gracias a los recursos que la gobernadora Joana Sánchez destina a las políticas de preservación de la identidad local, así lo expresó en un audiovisual colgado en la cuenta de Instagram @costaragua_ve.

Es importante destacar que, el apoyo fortalece una de las manifestaciones más valiosas para el sentir de los aragüeños, así como, la salvaguarda de la misma en el tiempo.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS:SECRETARÍA DE CULTURA