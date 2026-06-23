Exposaberes mostró talento y formación de jóvenes mariñenses

Estudiantes exhibieron conocimientos adquiridos en cursos de artes y oficios.

CIUDAD MCY.- La Secretaría de la Juventud de la Alcaldía del municipio Santiago Mariño realizó el encuentro Exposaberes en la Unidad Educativa José Rafael Revenga, actividad que permitió a los estudiantes del Plan Centro de Capacitación de Artes y Oficios demostrar los conocimientos adquiridos durante su proceso formativo.

Durante la jornada, los participantes presentaron muestras prácticas de las distintas áreas en las que fueron capacitados, entre ellas cejas y pestañas, depilación, sistema de uñas, barbería, panadería y pastelería, evidenciando las habilidades desarrolladas a través de estos programas de formación.

La secretaria de la Juventud de la Alcaldía de Santiago Mariño, Girliis Campos, destacó que estas iniciativas buscan fortalecer la preparación de los jóvenes para su incorporación productiva a la actividad económica, en concordancia con la Primera Transformación del Plan de la Patria, orientada al impulso del desarrollo económico nacional.

Asimismo, señaló que el Plan Centro de Capacitación de Artes y Oficios continuará desarrollándose en el municipio para brindar nuevas oportunidades de aprendizaje y crecimiento a la juventud mariñense.

Campos agradeció el respaldo de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y del alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, por las políticas y acciones dirigidas a fortalecer la formación y el desarrollo integral de los jóvenes.

PRENSA MARIÑO

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