Cancelan partido amistoso entre Venezuela y Belice

CIUDAD MCY.- A pocos días para el desarrollo del encuentro, Venezuela – Belice en Chicago fue confirmada su cancelación a raíz de dificultades a nivel social y político que atraviesa la ciudad anfitriona del cotejo.

El encuentro pautado para el 14 de octubre en SeatGeek, segundo amistoso del combinado nacional en esta doble fecha, no tendrá lugar a pesar de los esfuerzos de lograr un cambio de sede que mantuviera el compromiso en pie.

El director técnico interino de la vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo, había mencionado en rueda de prensa que el partido podría haberse jugado en la ciudad de Miami el día lunes 13, sin embargo, VGM Sports, organizadora del evento, confirmó la cancelación definitiva a través del agente Christian Valdés.

Además, a raíz de la misma situación, el partido entre Argentina y Puerto Rico también habría sido suspendido.

