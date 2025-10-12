Ciudad MCY

Comunicación Patria

Deportes

Cancelan partido amistoso entre Venezuela y Belice

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Oct 12, 2025

CIUDAD MCY.- A pocos días para el desarrollo del encuentro, Venezuela – Belice en Chicago fue confirmada su cancelación a raíz de dificultades a nivel social y político que atraviesa la ciudad anfitriona del cotejo.

El encuentro pautado para el 14 de octubre en SeatGeek, segundo amistoso del combinado nacional en esta doble fecha, no tendrá lugar a pesar de los esfuerzos de lograr un cambio de sede que mantuviera el compromiso en pie.

El director técnico interino de la vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo, había mencionado en rueda de prensa que el partido podría haberse jugado en la ciudad de Miami el día lunes 13, sin embargo, VGM Sports, organizadora del evento, confirmó la cancelación definitiva a través del agente Christian Valdés.

Además, a raíz de la misma situación, el partido entre Argentina y Puerto Rico también habría sido suspendido.

VTV | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Mundo

Gustavo Petro cuestiona Nobel a MCM

12 de octubre de 2025 Beatriz Guilarte
Deportes

Cancelan partido amistoso entre Venezuela y Belice

12 de octubre de 2025 Beatriz Guilarte
Cultura

‎Jovenes ocumareños adquirieron conocimiento sobre agricultura

12 de octubre de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

Realizada dotación de insumos en el CDI Simón Bolívar de Tovar

12 de octubre de 2025 Beatriz Guilarte