La venezolana Clara Fuentes ganó oro en Mundial de Parapowerlifting

CUIDAD MCY.-La paratleta venezolana Clara Fuentes conquistó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Parapowerlifting, que se celebra en El Cairo, Egipto, al lograr un impresionante levantamiento de 121 kilogramos en la categoría de 50 kg.

La mirandina de 28 años de edad se alzó con la presea dorada, frente a las participantes de Nigeria Nworgu Esther (120 kg) y Ajiboye Rukayal (118 kg). Esta medalla se suma a la que obtuvo en los Juegos Paralímpicos París 2024, el bronce en Tokio 2020 y dos medallas de plata en los Campeonatos Mundiales 2021 y 2023.

Fuentes demostró vez más la fortaleza del deporte paralímpico venezolano en escenarios de alto nivel internacional, aunque no es primera vez que la criolla brilla en el podio de los Parapowerlifting; en mayo de 2024, se colgó la medalla de oro en la World Cup de Para Powerlifting que se celebró en Acapulco, México, demás de imponer récord de las Américas con 116 kilos levantados.

