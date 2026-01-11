Cancha rehabilitada garantizará encuentro comunitario en San Casimiro

La recuperación de este espacio deportivo forma parte de una estrategia institucional para garantizar áreas seguras y funcionales destinadas a la recreación, el deporte y la integración social de la comunidad.

CIUDAD MCY.- La recuperación de la cancha del sector Valle Verde, ubicado en el municipio San Casimiro, registra un avance del 75% como parte del Plan “Mi Cancha Bonita”, una iniciativa orientada a dignificar los espacios deportivos y fortalecer la práctica recreativa y comunitaria de sus habitantes.

Los trabajos ejecutados contemplan labores de rehabilitación integral y embellecimiento, con el propósito de garantizar un espacio adecuado, seguro y funcional para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de integración social, especialmente dirigidas a niños, jóvenes y familias del sector.

Esta acción forma parte de las políticas de atención territorial que se impulsan para promover el deporte como herramienta de inclusión, convivencia y bienestar colectivo, recuperando infraestructuras que cumplen un rol fundamental en la vida comunitaria.

El avance de esta obra es posible gracias al respaldo del presidente Nicolás Maduro, al acompañamiento de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y al trabajo articulado con el alcalde de la jurisdicción, Mayker López, quienes han sumado esfuerzos para consolidar proyectos que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

Con la ejecución del Plan “Mi Cancha Bonita”, se reafirma el compromiso de continuar recuperando espacios públicos para el encuentro ciudadano, el impulso del deporte y el fortalecimiento del tejido social en las comunidades aragüeñas.

REINYMAR TOVAR | FOTOS : CORTESÍA