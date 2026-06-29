Canciller Gil: La solidaridad es el acto de amor más grande entre los pueblos

CIUDAD MCY.- “La solidaridad es el acto de amor más grande entre los pueblos”, así lo manifestó el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, tras agradecer a cada nación, gobierno e institución internacional que ha enviado su ayuda humanitaria y personal especializado al país tras la emergencia por los sismos del pasado 24 de junio.

A través de su canal de Telegram, Gil indicó que los profesionales internacionales colaboran estrechamente con los cuerpos de rescate y los voluntarios venezolanos para atender a las víctimas.

Asimismo, reiteró su eterno agradecimiento tanto a las delegaciones extranjeras como a quienes se mantienen en la primera línea de atención.

“Nuestro eterno agradecimiento va dirigido a todos los rescatistas y a quienes nos han extendido una mano amiga. ¡Gracias por estar a nuestro lado en estos momentos difíciles!”, enfatizó.

FUENTE : VTV

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