Presidente Maduro: Que nuestro amor por Venezuela sea unión, reconstrucción y bien común

CIUDAD MCY.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, envió un mensaje al pueblo venezolano, a propósito de conmemorarse este domingo los 215 años de la firma del Acta de la Independencia.

A través de su canal de Telegram, el jefe de Estado compartió sus reflexiones por medio de unas imágenes donde señaló: «Hace 215 años encontramos nuestro camino para siempre: el camino de la dignidad, la igualdad y la libertad. En estos días duros que vivimos, renovemos la certeza de que, en oración, en acción y como nación unida, junto a la solidaridad permanente de los pueblos del mundo, Venezuela vencerá las dificultades y renacerá con nuevo esplendor».

Asimismo, afirmó «Cilia y yo pedimos en este 5 de julio la paz, la unión y el bien para toda Venezuela. Con el poder moral y espiritual de todos y todas, y con fe absoluta, convirtamos en realidad todo lo que con l y oración pedimos al Padre Creador. Gracias por su apoyo permanente. Dios está con nosotros».

En este sentido pidió «que nuestro amor por Venezuela no sea solo palabra: que sea fe, obra, solidaridad, unión, reconstrucción, paz y bien común».

FUENTE : CON EL MAZO DANDO

FOTO : CORTESÍA