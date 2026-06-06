Reactivada maquina 3 de la Planta Termoeléctrica Termocarabobo

Con esta acción se suman 150 megavatios para la estabilización de la red eléctrica que abastece a la región central.

CIUDAD MCY.- Como parte del mejoramiento al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en la Termoeléctrica Termocarabobo se llevó a cabo la reactivación de unidad número tres, una acción cuyo objetivo fue estabilizar y optimizar el suministro de la región central.

Durante una jornada nocturna en Planta Centro, municipio Puerto Cabello del estado Carabobo, el vicepresidente de Obras Publicas y Servicios, Juan Ramírez, junto al mandatario de dicha entidad, Rafael Lacava y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, dieron a conocer la noticia vía redes sociales.

Esta importante obra contempló un mes de arduo trabajo, destinado a la suma de 150 megavatios para regularizar el servicio y ajustar la administración de cargas, “un beneficio sustancial para los bienes públicos de ambos territorios”, describió la autoridad nacional en su cuenta de Instagram (@juan_luces).

Otro dato valioso del hito fue el empeño de la clase obrera, quienes con ingenio, talento y compromiso lograron concretar las labores de recuperación para la inyección de potencia al Sistema Interconectado Nacional.

En nombre de la población aragüeña y carabobeña, las máximas autoridades estadales enviaron un saludo y agradecimiento a la presidenta Encargada Delcy Rodríguez, pues gracias a las políticas de la 2T del Plan de la Patria avanza la restauración de los elementos esenciales para el desarrollo del país.

“Estos megavatios son necesarios para dar mejores frecuencias” aseguró Lacava, mientras que, la vocera de la aragüeñidad subrayó “esto es un progreso en materia eléctrica”.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS:GBA