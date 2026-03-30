Caracas, Monagas y Aragua salieron airosos en la tercera semana

CIUDAD MCY.- La Liga Profesional de Voleibol Femenino (LPV) contó con otras dos candentes jornadas de actividades el fin de semana del 28 y 29 de marzo, en el que los equipos Sport Caracas Voley, Aragua Voleibol Club (VC) y Guácharas de Monagas sacaron la mejor parte al barrer sus respectivas series, correspondientes al tercer septenario de la temporada 2026.

Lo del equipo caraqueño ha sido contundente al mantenerse invicto en el certamen y ratificó su status de visita a Ciudad Guayana, donde el sábado doblegó 3-0 a la local Centellas con mangas de 22 a 25, 17 a 25 y 18 a 25, comandadas por la brasileña Bruna Neri. Mientras que durante la fecha dominical, las avileñas repitieron la dosis de 3 – 0 (25 a 12, 25 a 19 y 25 a 23), en esta ocasión con el apoyo también de la criolla Yorohanny Tovar.

Con ambos lauros, el Sport capitalino llegó a 17 puntos en la temporada, la cantidad más elevada que lo coloca en la vanguardia de la tabla de posiciones.

Guácharas de Monagas, por su parte, no quiere perderle pisada al líder y también venció en sus dos compromisos como huésped de Universitarias de Miranda, aunque con la diferencia de que se tuvo que conformar con solo 4 de los 6 tantos posibles, después de que las académicas vendieran caras sus derrotas al forzar quinto sets en ambos careos.

Durante el primero, Johenlis Belisario comandó a sus monaguenses en ofensiva para imponerse 15 a 25, 20 a 25, 25 a 20, 25 a 16 y 15 a 12. Mientras que para la segunda tanda, la de la tarde dominical en Guatire fue Maria Alejandra Torres la figura, para que en una muy disputada partida Guácharas saliera airosa tras lapsos de 25 – 17, 24 – 26, 22 – 25, 25 – 22 y 08 – 15.

ARAGUA CONSIGUIÓ EL CAMINO VICTORIOSO

Por su parte, el Aragua VC dio un vuelco total a su realidad después de haber tenido un inicio con cuatro derrotas al hilo y sumó sus dos primeros lauros bajo el mando de su nuevo entrenador Nelson Fajardo.

La primera celebración llegó en la jornada sabatina cuando de la mano de Dora Barrios pasaron la escoba 3-0 (25-23, 26-24, 25-23) ante Nacionales de La Guaira.

El domingo las jóvenes de la selección U17 y que representan al litoral central opusieron una fuerte resistencia y pudieron lograr una repartición de puntos con uno para ellas y dos para las aragüeñas tras cinco lapsos que quedaron 26 a 24, 25 a 19, 20 a 25, 22 a 25 y 15 a 12.

FUENTE : EL FOCO

FOTO : CORTESÍA