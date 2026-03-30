Conozca los equipos ganadores tras el cierre de la cuarta semana de la SPB

CIUDAD MCY.- La cuarta semana de acción de la SPB 2026 cerró con cinco juegos este domingo, Trotamundos, Marinos, Guaiqueríes, Pioneros y Cocodrilos, sumaron sendas victorias.

En el Gimnasio “Hermanas González, Trotamundos de Carabobo no le dio respiro a Centauros de Bolívar y se quedó con la victoria 78-108.

Anthony Reyes lideró el triunfo con 25 puntos (6 de 6 en triples), 3 rebotes y un robo, acompañado por Eric Romero con 21 puntos (8 de 8 en tiros de cancha), 7 rebotes y una asistencia.

Miguel Lunar destacó por Centauros con 13 puntos (3 de 4 en triples), 3 rebotes y un robo.

En el José Joaquín “Papá” Carrillo, Pioneros del Ávila volvió a la senda del triunfo al derrotar a Panteras de Miranda 92-97.

Edgar Martínez comandó la victoria con 19 puntos (5 de 7 en triples), 13 rebotes, una asistencia y un robo, lo secundó Heissler Guillent con 13 puntos, 11 asistencias y 2 robos.

El mejor por Panteras fue Wilklerman Gómez con 17 puntos, 4 rebotes, 2 robos y una asistencia.

En el Gimnasio “Luis Ramos”, Marinos de Anzoátegui y Héroes de Falcón, lucharon en un gran duelo defensivo que terminó con triunfo para la casa 69-64.

Malik Dime (12 puntos, 14 rebotes, 2 bloqueos, un robo) y Bryan Jefferson (13 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, un robo), guiaron la victoria del acorazado.

Michaell Jackson fue el mejor por Héroes con 15 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias.

Guaiqueríes de Margarita logró irse de Maracaibo con una victoria, al derrotar a Brillantes del Zulia 60-95. Un 9-19 en el tercer cuarto encaminó el triunfo insular.

Gelvis Solano (10 puntos, 10 asistencias, 6 rebotes, un robo) y José Bracho (17 puntos, 5 de 6 en triples, un rebote, un bloqueo), comandaron el triunfo.

Jesuangel Guillen destacó por Brillantes con 15 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y un bloqueo.

La jornada cerró con el enfrentamiento entre Cocodrilos de Caracas y Piratas de La Guaira en el Parque Naciones Unidas, los saurios se impusieron con pizarra de 105-85.

Los tres Luis de Cocodrilos lideraron el triunfo, Luis Colón consiguió 36 puntos (6 de 11 en triples), 5 rebotes, 3 asistencias y un robo, Luis Montero aportó 11 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias, 6 robos y un bloqueo, mientras que Luis Bethelmy colaboró con 17 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 2 bloqueos.

Para Montero, este fue su segundo juego consecutivo con triple-doble, siendo el primero en lograrlo desde que lo hiciera Ronnie Thompkins con Panteras en 1992.

James Ennis III fue el mejor por Piratas con 23 puntos, 11 rebotes, una asistencia, un robo y un bloqueo.

FUENTE : PRENSA SPB

FOTO : CORTESÍA