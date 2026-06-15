Cardiológico de Maracay brindó atención cardiovascular a 35 pacientes captados en comunidades

CIUDAD MCY.- En el Centro Docente Cardiológico Bolivariano de Maracay (CDOCABAR) se realizó un operativo especial de atención cardiovascular en el que fueron evaluados 35 ciudadanos provenientes de diversos sectores de la entidad. Los pacientes asistieron tras ser captados previamente en los despliegues impulsados por el Plan Salud y Vida 2026, una política de protección social ejecutada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el ministro de salud, Carlos Alvarado.

La actividad se fundamentó en la resolución de casos de diversos niveles de complejidad que requerían seguimiento institucional. Cada uno de los ciudadanos admitidos recibió una valoración médica completa por parte de especialistas en cardiología, quienes coordinaron los protocolos correspondientes para garantizar un diagnóstico preciso.

Durante la jornada, el personal de salud efectuó controles de hipertensión arterial, además de las habituales pesquisas de peso y talla. Asimismo, se realizaron estudios avanzados de electrofisiología y diagnóstico por imagen, que incluyeron la toma de electrocardiogramas y ecocardiogramas gratuitos. Esta acción es respaldada por el Plan de la Aragüeñidad que dirige la gobernadora Joana Sánchez para consolidar la red hospitalaria regional.

Yosmary Lombano, autoridad única de Salud en el estado Aragua, enalteció la labor del personal técnico y médico en este despliegue. «Este operativo demuestra la sensibilidad y la vocación de nuestro equipo profesional comprometido y humanizado que recibe con mística a los pacientes captados en sus propias comunidades para darles respuesta oportuna. Agradecemos al Gobierno nacional y regional por proveer los insumos y equipos necesarios para salvar vidas», concluyó Lombano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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