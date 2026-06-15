Gobierno de Aragua presentó avance de obras del Hermanos Ghersi

En la acostumbrada reunión de cada lunes con las secretarías generales del Ejecutivo regional se conversó también sobre los progresos que presentan distintas obras en materia de servicios públicos en la entidad.

CIUDAD MCY.- Desde las instalaciones del Estadio Olímpico “Hermanos Ghersi Páez” de Maracay, el Secretario General de Gobierno, Félix Romero, lideró la reunión semanal de las Secretarías Generales del Ejecutivo regional. El encuentro sirvió para evaluar los compromisos adquiridos en materia de infraestructura deportiva, así como también revisar minuciosamente la agenda de servicios públicos que se despliega en la entidad.

A tan solo una semana de haber asumido el compromiso de rehabilitar y embellecer este emblemático espacio deportivo, el Secretario General de Gobierno, constató los progresos en la obra. «Ya avanzamos con paso firme en la electrificación de las gradas y la rehabilitación de los baños para nuestra fanaticada del Aurirrojo», destacó.

Durante la mesa de trabajo, los representantes del Ejecutivo regional presentaron de manera detallada el desarrollo de diversos proyectos de alto impacto para las comunidades, todo ello en sintonía con las directrices emanadas por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. Entre los puntos importantes de la agenda destacaron la revisión de las obras en materia de servicios públicos e infraestructura próximos a inaugurar en el municipio Ocumare de la Costa de Oro.

Asimismo, se establecieron las coordinaciones pertinentes de logística y seguridad para las próximas festividades en honor a San Juan Bautista, así como también las estrategias para la consolidación y optimización del Sistema Agroalimentario en los 18 municipios del estado Aragua.

«Nosotros continuamos desplegados en el territorio, garantizando respuestas oportunas en servicios, infraestructura, cultura y alimentación para el bienestar de todas y todos los aragüeños», aseveró Romero.

PRENSA GBA

FOTOS: PRENSA GBA