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Cargada de amor jornada social atendió  a más de 1400 personas

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PorRafael Velásquez

Mar 16, 2026

CIUDAD MCY.- En revolución la atención social se expresa con amor, y es por ello que este fin de semana más 1.400 personas, habitantes del Mamón Mijao, de la Comuna Zuata Socialista Corazón Indestructible en el municipio Ribas, se vieron beneficiados con  una jornada de atención social, enmarcado en el mes Internacional de la Mujer.

Porque más allá de brindar la atención es hacerlo con amor; en este sentido, Norelis Mejías una de las beneficiarias indicó que entre los servicios se realizó Atención de Belleza Integral a La Mujer, además de ventas de productos de limpieza Clap y alimentos Alas.

“La atención ha sido para mujeres, adultos mayores, niños, para todos y estamos agradecidos con la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Juan Carlos Sánchez”, expresó alegremente Mejías.

Además, se ofreció atención médica en áreas cómo: Medicina General, Pediatría,  Odontología, Ginecología, Ecografía, Traumatología, Cirugía, Vacunación, Despistaje; sumado a la Atención Social con diversas instituciones, entre ellas  la Fundación Casa de La Mujer, Sistema De Protección De Niños Niñas y Adolescentes, Imderibas, Fundación Casa del Abuelo, Corposalud, Hospital José María Benítez.

También, estuvo presente el Seguro Social: Asesoría Para Trámite De Pensión, Ipasme, Fundación Misión Barrio Adentro, Asic Zuata, CDI El Castaño, Registro Civil, Gran Misión Venezuela Mujer, Misiones, Grandes Misiones Y Misiones De Nueva Generación, Somos Venezuela, Atención a Personas con Discapacidad

Conapdis, Inces y no podía faltar la Misión Nevado atendiendo a las mascotas.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

 FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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Por Rafael Velásquez

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