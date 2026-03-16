Sustituyen colector de 110 metros lineales en la comuna Indio Sorocaima de Mariño

CIUDAD MCY.-En la comuna Indio Sorocaima, ubicada en el municipio Santiago Mariño del estado Aragua, avanzan los trabajos de sustitución de 110 metros lineales de colector de aguas servidas, una obra destinada a mejorar el sistema de aguas residuales y optimizar los servicios públicos para más de 1.200 familias del sector.

Durante una visita de supervisión en la calle María Castro, el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, constató el progreso de la intervención, que contempla la instalación de tubería de 12 pulgadas para fortalecer el sistema de drenaje sanitario de la comunidad.

“Saludos. Nos vinimos a la comuna Indio Sorocaima, en la calle María Castro, a visualizar los avances de la sustitución de 110 metros lineales de colector en materia de aguas servidas, donde gracias a los recursos que envía la presidenta encargada Delcy Rodríguez y nuestra gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, atenderemos a más de 1.200 familias de este sector”, expresó el mandatario municipal.

Guzmán destacó que estas acciones forman parte del trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno para atender las necesidades prioritarias de las comunidades, particularmente en materia de servicios públicos.

En la jornada también participó el legislador del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Abdael Hernández, quien acompañó el recorrido junto a voceros y voceras del poder popular organizado en la comuna.

“Estamos con nuestros voceros y voceras del poder popular, donde nos encontramos en la segunda transformación, ciudades humanas y servicios, realizando este colector de 110 metros lineales de tubería de 12 pulgadas, gracias a nuestro alcalde Carlos Guzmán, a nuestra gobernadora Joana Sánchez y a nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez”, afirmó el parlamentario regional.

Las autoridades destacaron que este tipo de obras forman parte de los esfuerzos orientados a fortalecer la infraestructura de saneamiento y elevar la calidad de vida de las comunidades organizadas del municipio.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

FOTO: PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO