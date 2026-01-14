Caribes somete a Cardenales y es el nuevo líder del round robin

CIUDAD MCY.- Caribes de Anzoátegui dio un golpe sobre la mesa al someter 9-8 a Cardenales de Lara, gracias a jonrón de Antonio Piñero, para apoderarse de la punta del round robin de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

La victoria del elenco de Puerto La Cruz tiene un triple valor: sometió al equipo más sólido del campeonato, le saca medio juego de ventaja a su rival en la tabla y alarga su invicto en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz a 3-0.

Adicionalmente, Caribes de Anzoátegui tiene una racha de cuatro partidos sin perder cuando está a punto de cruzar la mitad del calendario del round robin compuesto por 16 partidos.

Piñero se resarció en el partido en el momento clave con su jonrón solitario en el séptimo episodio ante los envíos del refuerzo de Cardenales, Norwith Gudiño. Hasta ese momento llevaba tres turnos en blanco y a la defensiva tampoco se había mostrado a la altura con par de errores.

Cardenales había volteado la pizarra en la parte alta de la sexta entrada con rally de cinco carreras, pero al cierre del mismo episodio se igualó el marcador (8-8) gracias a incogible de Balbino Fuenmayor, quien cerró el partido de 5-4 con cuatro empujadas, dos anotadas y jonrón.

La serie entre ambos equipos en el round robin terminó igualada a dos victorias por lado.

Por su parte, Bravos de Margarita dio señales de vida en el estadio Luis Aparicio, en Maracaibo, al imponerse por 7-5 a Águilas del Zulia para sumar su segunda victoria en la postemporada e impedir que los rapaces asumieran la punta con Caribes de Anzoátegui.

El equipo insular aseguró la victoria al marcar tres carreras en la parte alta de la séptima entrada, con jugada de selección y hit impulsor de una por parte de Gorkys Hernández.

Fue su primera victoria en la carretera que sirvió para romper la tendencia negativa que lo llevó a perder hasta cuatro partidos al hilo y comprometer la posibilidad de llegar a la final por segunda campaña consecutiva.

CIUDAD CCS | FOTO : CORTESÍA