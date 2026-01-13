Jadher Areinamo obtuvo el Novato del Año y rozó la unanimidad

CIUDAD MCY.- Jadher Areinamo arrasó en las votaciones como lo hizo a lo largo de su corta, pero fructífera actuación en la temporada 2025-2026, para alzarse con el premio al Novato del Año de la LVBP, faltándole sólo un voto para hacerlo por unanimidad.

Jaison Chourio, jardinero de Águilas del Zulia, quien terminó quinto en la selección final, recibió uno de los 60 votos al primer lugar. Los otros 59 fueron para el infielder, de Tiburones de La Guaira, quien se quedó a las puertas de ser el primer ganador unánime desde que lo hiciera Freddy Fermín, en la 2022-2023, con Leones del Caracas.

Jadher Areinamo, a su vez, se convirtió en el decimoquinto pelotero de los escualos que obtiene el reconocimiento, igualando la máxima cantidad por franquicia en los anales del circuito, precisamente, con el Caracas.

“Estoy muy orgulloso de poder ganarme este premio”, declaró el toletero derecho a la organización de Los Grandes de la LVBP. “Es un sueño para mí y estoy bastante emocionado de que Tiburones de La Guaira me haya dado la oportunidad de jugar y de poder demostrar mi talento”.

En tanto, luego de que Luis Matos se encumbrara la campaña pasada, es la primera ocasión que un equipo hilvana la distinción al Novato del Año desde que lo hiciera también Tiburones en cuatro zafras, entre la 2011-2012 y la 2014-2015, con Héctor Sánchez, Salvador Pérez, Carlos Sánchez y Odúbel Herrera.

LA VOTACIÓN

El oriundo de Maracay, de 22 años de edad, acumuló 295 puntos en la elección. Fue escoltado por el jugador de cuadro Brainer Bonací (79) de Leones y el jardinero Yohendrick Piñango (63) de Cardenales de Lara.

“No me preparé para ser finalista al premio” comentó el fin de semana Bonací, quien refuerza a Águilas en el Round Robin. “Contento, porque es algo que me quedará para toda mi carrera. El trabajo que hicieron tanto Piñango, como Areinamo, fue impresionante”.

Jadher Areinamo no jugó el último mes de la ronda eliminatoria y sólo disputó 36 encuentros. Sin embargo, fue suficiente para terminar líder del certamen en OPS (1.112), slugging (.692) y wOBA (.469) entre los bateadores calificados, además de segundo en jonrones (13), tercero en average (.364), quinto en carreras empujadas (43) y sexto en extrabases (20).

El aragüeño, quien es considerado el vigesimonoveno mejor prospecto de los Rays de Tampa Bay, de acuerdo con MLBPipeline, y fue protegido en el roster de 40 de la organización, hizo historia en noviembre al convertirse en el primer novato en los 80 años de la LVBP que registra doble dígito de vuelacercas (10) en un período mensual, alzándose con el Jugador del Mes.

“Eso es una bendición”, agradeció Jadher Areinamo. “Dios me dio la oportunidad de poder jugar, demostrar lo que puedo hacer, y el próximo año cuando regrese a jugar, con el favor de Dios, ya los fanáticos y los demás equipos sabrán lo que puedo hacer y aportar para Tiburones de La Guaira”.

EL FOCO | FOTO : CORTESÍA