Encuentro Carricitos de Guaribe enalteció el acervo cultural en Guárico

CIUDAD MCY.- El municipio San José de Guaribe, en el estado Guárico, se erigió nuevamente como el sede del folclor nacional con la exitosa celebración de la edición 2026 del Encuentro Carricitos de Guaribe. El evento, diseñado para enaltecer las raíces indígenas, afrodescendientes y campesinas de la región, reunió a cientos de niños y jóvenes que, que con destreza artística, demostraron que la herencia musical llanera se mantiene vigente en el tiempo.

El término Guaribe proviene de la lengua Caribe se vincula estrechamente con un caracterizado por la presencia de pastizales y cursos de agua. Registros históricos señalan que la denominación estuvo vinculada inicialmente a zonas del actual estado Anzoategui, como la parroquia Guaribe y Guaribe Tenepe, vinculadas al río Unare. Con el avance del proceso de colonización, el nombre migró por diversos asentamientos hasta establecerce definitivamente en el actual San Jose de Guaribe, reconocido oficialmente entre 1893 y 1895 durante la visita pastoral del obispo Felipe Neri Sendrea.

​La festividad destacó por su colorido y por la destreza de los más pequeños de la casa, a quienes la comunidad llama cariñosamente Carricitos. Durante la jornada, las calles, escuelas y plazas de la localidad vibraron al ritmo de la emblemática bandola cordillerana (o guaribeña), las maracas, el cuatro y, muy especialmente, con la interpretacion del Carrizo. Esta manifestación, que toma su nombre de los instrumentos de viento de origen precolombino elaborados con caña de la zona, fue protagonizada por los semilleros culturales que recrearon danzas autóctonas y cantos de faena que reflejan la espiritualidad y la cotidianidad del llano adentro.

​El objetivo del encuentro es salvaguardar el acervo cultural guariqueño garantizando la transmisión de saberes ancestrales. En un mundo altamente globalizado, los cultores de mayor trayectoria, quienes fungen como guías y mentores de estos niños, hicieron hincapié en la importancia de los programas de formación en las escuelas locales. El encuentro culminó con un ensamble musical, donde distintas generaciones tocaron al unísono, dejando claro que el relevo está preparado para asumir la responsabilidad de proteger este preciado legado cultural y hacer que el nombre de Guaribe siga resonando en toda Venezuela.

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESÍA