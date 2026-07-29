Rehabilitación del Ambulatorio del Norte devuelve calidad de vida a miles de aragüeños

***Estas acciones dignifican la atención médica en Aragua, y a su vez, garantizan recintos de salud modernos y eficientes

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano de Aragua avanza a paso firme en las labores de rehabilitación física del Ambulatorio del Norte, recinto asistencial clave para la atención médica de miles de familias en el municipio Girardot.

El plan de intervención de este centro se concentra actualmente en la aplicación de pintura, acabados de alta durabilidad y remozamiento estético, tanto en las áreas internas como en la fachada del centro de salud.

Este proyecto que ejecuta el gobierno regional también busca modernizar los espacios, garantizando ambientes completamente climatizados, limpios y aptos para el confort térmico y visual de los pacientes, el personal médico, de enfermería y los visitantes.

La iniciativa responde a un plan integral dirigido al fortalecimiento de la red pública de salud. La adecuación física de las áreas de consulta, salas de espera y corredores de tránsito optimiza el flujo asistencial diario, reduce los tiempos de espera y ofrece condiciones de bioseguridad idóneas para el ejercicio de la medicina preventiva y especializada en la comunidad.

Esta importante obra se materializa gracias al trabajo unificado de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, impulsado bajo las orientaciones estratégicas de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, de la mano con el secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, enmarcados en la Segunda Transformación (2T) para el bienestar del pueblo.

REINA BETANCOURT / FOTOS CORTESÍA