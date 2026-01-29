Catedral de Maracay abrigó toma de posesión de nuevos miembros el cabildo catedralicio

Esta instancia de la iglesia católica se instala en el principal templo de la Ciudad Jardín siguiendo las instrucciones que pedía en la bula el Papa Pío XII al momento de ser instalada la Diócesis de Maracay en el año de 1958

CIUDAD MCY.- En un acto cargado de fe y compromiso católico, este jueves 29 de enero, la Catedral de Maracay fue testigo de un hecho histórico, puesto que fue instalada, por parte de Monseñor Enrique Parravano, el cabildo catedralicio del estado Aragua.

El cabildo de canónigos, catedralicio o colegial, es un colegio de sacerdotes, al que corresponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la iglesia central o en la colegiata; compete además al cabildo catedralicio cumplir aquellos oficios que el derecho o el Obispo diocesano le encomienden.

El acto, estuvo encabezado por la máxima autoridad de la iglesia católica en la entidad, y en la misma, fue nombrado al Padre Jesús Díaz como Deán del Cabildo, siendo el encargado de presidir dicho instancia en la entidad.

Al respecto, Monseñor Enrique Parravano destacó “hemos instalado el cabildo catedralicio, esta instancia de animación en la parte litúrgica y administrativa de nuestra iglesia católica”. Al tiempo que dijo que esta es una celebración muy hermosa porque inicia una experiencia nueva en la iglesia aragüeña.

Cabe destacar, que en el año de 1958, cuando se erige la Diócesis de Maracay, el Papa Pio XII pedía en la bula instalar el cabildo catedralicio. “Bueno lamentablemente no había sido posible, tampoco teníamos la sede, y gracias a esta remodelación de la Catedral de Maracay tenemos el espacio para que ellos cada 3 o 4 meses puedan sesionar en una celebración como la que hoy tuvimos”, detalló.

Por su parte, Jesús Díaz, párroco de la Catedral de Maracay y nuevo deán del cabildo catedralicio, se mostró muy orgulloso del acto celebrado, al tiempo que agradeció a Monseñor Enrique Parravano como máxima autoridad de la referida instancia.

“Esta institución en estos nuevos tiempos representa también lo que debe ser la iglesia sinodal, que no es otra cosa que caminar juntos, a pesar de ser una institución antigua esta instancia se adapta a los nuevos tiempos para enseñar la importancia de la oración, ya que durante siglos el cabildo catedralicio significaba orar mucho”, explicó.

Finalmente, Díaz enfatizó que la importancia de esta institución del catolicismo aragüeño no es otra que servir al pueblo de Dios y a la iglesia en la entidad.

YLAI OLMOS CASTILLO

FOTOS: YLAI OLMOS