Servicio de Dermatología del HCM atendió a más de 4 mil pacientes

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan Venezuela Renace, el Servicio de Dermatología, Venereología y Cirugía Dermatológica del Hospital Central de Maracay (HCM) atendió un total de 4 mil 650 pacientes atendidos durante el primer semestre del año, provenientes de distintos municipios del estado aragua.

La directora general del HCM, Elba Petit, informó que ​entre las principales atenciones del servicio destacan las consultas especializadas e intervenciones quirúrgicas de baja complejidad, incluyendo tomas de biopsias, dermatoscopias y electrocauterizaciones, consolidando al HCM como uno de los principales centros de salud, en ofrecer esta consulta de manera gratuita.

Del mismo modo, destacó la dedicación de los especialistas y subrayó la importancia de mantener la operatividad diaria del servicio asegurando que el objetivo principal es responder de forma oportuna a las demandas de salud de la población aragüeña.

Dichas acciones se realizan siguiendo las políticas de salud orientadas por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez; el ministro de salud, Carlos Alvarado; la vocera de la Aragüeñidad Joana Sánchez; bajo la.supervisión de la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, en pro de garantizar atención médica especilaizada efectiva, gratuita y oportuna al pueblo aragüeño.

PRENSA CORPOSALUD

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