Servicio de Dermatología del HCM atendió a más de 4 mil pacientes

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan Venezuela Renace, el Servicio de Dermatología, Venereología y Cirugía Dermatológica del Hospital Central de Maracay (HCM) atendió un total de 4 mil 650 pacientes atendidos durante el primer semestre del año, provenientes de distintos municipios del estado aragua.
La directora general del HCM, Elba Petit, informó que entre las principales atenciones del servicio destacan las consultas especializadas e intervenciones quirúrgicas de baja complejidad, incluyendo tomas de biopsias, dermatoscopias y electrocauterizaciones, consolidando al HCM como uno de los principales centros de salud, en ofrecer esta consulta de manera gratuita.
Del mismo modo, destacó la dedicación de los especialistas y subrayó la importancia de mantener la operatividad diaria del servicio asegurando que el objetivo principal es responder de forma oportuna a las demandas de salud de la población aragüeña.
Dichas acciones se realizan siguiendo las políticas de salud orientadas por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez; el ministro de salud, Carlos Alvarado; la vocera de la Aragüeñidad Joana Sánchez; bajo la.supervisión de la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, en pro de garantizar atención médica especilaizada efectiva, gratuita y oportuna al pueblo aragüeño.
PRENSA CORPOSALUD
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