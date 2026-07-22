CDI «La Candelaria» garantiza atención médica y diagnóstica las 24 horas

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas de consolidación de la red de atención primaria para dar respuesta a la contingencia nacional, la Fundación Barrio Adentro mantiene plenamente operativos los servicios especializados del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) «La Candelaria», ubicado en la parroquia del mismo nombre del municipio Mario Briceño Iragorry. El centro asistencial garantiza una cobertura médica las 24 horas del día.

Esta optimización de los servicios de salud responde directamente a los lineamientos estratégicos dictados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a través de las políticas asistenciales del Plan “Venezuela Renace”. Bajo la supervisión directa del ministro de Salud, Carlos Alvarado, el fortalecimiento de este espacio es el resultado del trabajo articulado por la gobernadora Joana Sánchez junto al equipo de la Corporación de Salud.

Velly Martínez, coordinadora regional de la Fundación Barrio Adentro, informó que el CDI se encuentra en total capacidad operativa, logrando atender un promedio diario de 56 pacientes a través del servicio de consultas de emergencias médicas. «Le informamos a la población que este centro está completamente activo y presto para recibir a quien lo necesite. Contamos con áreas operativas las 24 horas, incluyendo hospitalización, laboratorio clínico y estudios de Rayos X de forma totalmente gratuita», detalló.

Martínez precisó que la planificación del centro asistencial abarca especialidades de alta demanda para evitar que los usuarios tengan que trasladarse a los grandes hospitales del estado. El CDI «La Candelaria» ofrece consultas especializadas en oftalmología y gastroenterología, estudios de ecografía de lunes a viernes, y el servicio avanzado de endoscopia, el cual se coordina bajo la modalidad de cita médica.

Por su parte, la autoridad única de salud de Aragua, Yosmary Lombano, confirmó la importancia de mantener la red comunitaria en óptimas condiciones asistenciales. «A través del Plan “Venezuela Renace”, avanzamos a paso firme en esta etapa de reconstrucción de las capacidades asistenciales del estado. Mantener un CDI operativo las 24 horas, con laboratorios, ecografías y endoscopias de forma gratuita, es la muestra de una Venezuela humana que defiende la vida de su pueblo», puntualizó.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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