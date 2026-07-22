Fundaragua desplegó operativo en el sector Lomas de Sinaí

CIUDAD MCY .- El equipo de la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua) en conjunto con Vías de Aragua y la Fundación de Parques Aragua (Fundaparques) realizaron un operativo de saneamiento en los espacios de la comunidad Lomas de Sinaí en el municipio de Girardot.

Durante este despliegue, el secretario general de los Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, estuvo presente acompañado por el equipo de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) – Aragua. En el marco del operativo, el secretario Ramírez presentó el proyecto para fortalecer el tendido eléctrico para los residentes de la comunidad.

Por otra parte, la autoridad regional anunció que en conjunto con el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, la Gobernación del Estado de Aragua e Hidroven, se iniciarán los trabajos del sistema de aguas servidas.

«Ya los habitantes de la comunidad que nos acompañan aquí tienen la tubería PVC y nosotros vamos a apoyar con la mano de obra calificada de Hidroven con el equipo de las maquinarias pesadas y el personal técnico de Fundaragua» expresó el secretario Ramírez.

Asimismo, dio a conocer que el equipo de Corpoelec Aragua se estará desplegando para realizar el alumbrado público en todo el eje del Hospital Los Samanes.

De igual forma, Ramírez aprovechó para agradecer al vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, Juan José Ramírez, al ministro de Energía y al ministro de Aguas por todo el apoyo prestado para la ejecución de estos trabajos.

Por último, los residentes de Lomas de Sinaí, expresaron su agradecimiento por el trabajo que se realizó, destacando que esto beneficiará a 78 familias de la zona.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS | CORTESÍA