Sistema Público de Salud realizó monitoreo cardiovascular a comunidades de San Sebastián

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de fortalecer el control de las enfermedades cardiovasculares y promover estilos de vida saludables en las comunidades del sur aragüeño, el Sistema Público Nacional de Salud ejecutó un operativo de captación y monitoreo clínico. La actividad tuvo como escenario los espacios públicos de la Plaza «Los Tres Diputados», en la parroquia San Sebastián.

Este despliegue preventivo se realiza bajo el cumplimiento de las políticas de protección civil emanadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a través de las líneas asistenciales del Plan Venezuela Renace para el bienestar social postsismos. En el estado Aragua, la jornada se materializó de forma articulada gracias al trabajo de campo de la gobernadora Joana Sánchez, en total consonancia con las directrices del ministro de Salud, Carlos Alvarado.

El abordaje en el municipio San Sebastián estuvo organizado por Noelia García, responsable de la actividad, junto al coordinador de Programas de Salud de la zona y un comprometido contingente de estudiantes de medicina de la Patria. El equipo multidisciplinario atendió de forma directa a 32 ciudadanos, 22 hombres y 10 mujeres diagnosticados con patologías crónicas o con factores de riesgo cardiovasculares asociados.

Durante la jornada de salud, los profesionales y estudiantes realizaron la toma y control estricto de la tensión arterial a cada uno de los asistentes. De igual forma, se desarrollaron sesiones informativas personalizadas orientadas a sensibilizar a la población sobre los riesgos del consumo de cigarrillo y alcohol, así como la importancia de erradicar el sedentarismo para prevenir accidentes cerebrovasculares e infartos.

La autoridad única de Salud de Aragua, Yosmary Lombano, destacó la importancia de la medicina preventiva y la incorporación de los futuros médicos en estas jornadas comunitarias de captación temprana. «Junto a nuestros estudiantes y especialistas estamos construyendo una trinchera de prevención en las plazas y comunidades. A través del Plan Venezuela Renace, avanzamos firmemente en esta etapa de reconstrucción de las conductas sanitarias, consolidando una Venezuela humana que educa y protege a sus pacientes crónicos de manera gratuita”, enfatizó.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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