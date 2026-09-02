Costas aragüeñas recuperan su conexión por carretera

Las carreteras hacia Choroní y Ocumare de la Costa de Oro se encuentran totalmente habilitadas, tras la atención de los deslizamientos registrados en los últimos días por la onda tropical n.° 40

CIUDAD MCY.- La circulación hacia las costas aragüeñas fue restablecida tras el despeje de las carreteras afectadas por deslizamientos de tierra y acumulación de sedimentos, generados por las precipitaciones registradas durante el paso de una onda tropical por el territorio nacional.

Las labores permitieron habilitar las vías que conectan a Maracay con Choroní y El Limón con Ocumare de la Costa de Oro, luego de la remoción del material que comprometía algunos tramos de estas importantes conexiones hacia el litoral aragüeño.

En el caso de la carretera Maracay-Choroní, el director estatal de Protección Civil y Administración de Desastres (PCAD) Aragua, Jesús Franco, informó el pasado 31 de agosto que la ruta fue aperturada para la circulación vehicular una vez culminados los trabajos preventivos de corrección y remoción de escombros.

La restricción aplicada previamente respondió a una medida preventiva mientras los equipos atendían los sectores afectados por la movilización de rocas y sedimentos sobre la vialidad. Tras finalizar las labores, fue restablecido el paso hacia la parroquia costera.

VÍAS DESPEJADAS

Asimismo, la carretera hacia Ocumare de la Costa de Oro fue despejada luego de los deslizamientos de tierra ocasionados por las recientes lluvias.

La recuperación de la transitabilidad en esta ruta contó con el trabajo coordinado de Protección Civil (PC) Aragua y municipio Mario Briceño Iragorry, cuyos equipos realizaron la limpieza de la arteria vial y la remoción del material acumulado.

La habilitación de ambas carreteras permite recuperar la conexión terrestre con dos de los principales destinos costeros de Aragua, tras las incidencias generadas por las condiciones meteorológicas registradas en los últimos días.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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