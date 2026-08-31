Inaugurada cancha de La Julia con gran toma deportiva

CIUDAD MCY.- La comunidad del sector La Julia, en la comuna Sol de Mariño, parroquia Turmero del municipio Santiago Mariño, celebró la inauguración de su nueva cancha deportiva, un espacio totalmente recuperado para la masificación atlética, acompañado por la Gran Toma Deportiva y Recreativa “Nos Vemos en Tu Zona”.

El acto inaugural y la jornada recreativa estuvieron encabezados por el presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), Carlos España, y el vicepresidente de la institución, Edgardo Díaz, junto al equipo multidisciplinario de la entidad.

Durante el encuentro, niños, niñas, jóvenes y adultos estrenaron las instalaciones participando en torneos de voleibol, baloncesto y fútbol sala, además de disfrutar de áreas recreativas con juegos tradicionales y circuitos de habilidades diseñados para fomentar la convivencia y el sano esparcimiento en la jurisdicción.

El presidente del IRDA destacó el impacto social que genera el rescate e inauguración de este tipo de infraestructuras en el corazón de las comunidades.

“Hoy celebramos no solo el despliegue de nuestras actividades recreativas, sino la inauguración de esta cancha deportiva en La Julia. Estamos recuperando espacios para el pueblo, garantizando que nuestros jóvenes cuenten con instalaciones dignas para su desarrollo físico y la captación de nuevos talentos”, afirmó España.

Con este despliegue en Santiago Mariño, el Gobierno Bolivariano de Aragua, liderado por la gobernadora Joana Sánchez, a través del IRDA y en trabajo conjunto con la Alcaldía del municipio Mariño dirigida por el alcalde Carlos Guzmán y el Instituto Municipal del Deporte de Mariño (Inademar), ratifica su compromiso de masificar el deporte y consolidar espacios para el buen vivir en toda la entidad.

PRENSA IRDA

FOTOS : CORTESÍA PRENSA IRDA