Chefs gastronómicos representarán la diversidad del estado en un platillo

La autoridad única de Turismo indicó que la jornada busca rescatar, salvaguardar y elevar el valor cultural de los platos típicos aragüeños.

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de consolidar una identidad culinaria propia para la región el gremio gastronómico aragüeño realizó una mesa de trabajo orientado a la creación de un plato emblemático que represente la diversidad y cultural del estado Aragua.

El encuentro enmarcado a la celebración por el mes del turismo, se llevó a cabo en el hotel Bermúdez de Maracay, el cual estuvo encabezado por Delia Torrealba, autoridad única de Turismo del estado, en acompañamiento de Germán Istúriz, chef gastrónomo.

La autoridad única de Turismo indicó que la jornada busca rescatar, salvaguardar y elevar el valor cultural de los platos típicos aragüeños.

«La gastronomía es la columna vertebral y la raíz de la actividad turística, desde la secretaría de Turismo estamos impulsando esta labor para que la identidad de los 18 municipios de Aragua salga a flote y se realce a través de cada plato servido en la mesa aragüeña».

Por su parte, Germán Istúriz menciono que Aragua cuenta con una oferta gastronómica amplia que abarca desde los sabores marinos, tradiciones del centro y las zonas llaneras del sur.

«Es un trabajo arduo porque tenemos mucha variedad, hablamos del pescado y el macabí en la costa, de la cachapa y de los quesos artesanales del sur como los es San Sebastián y Magdaleno».

Para la oficialización de esta propuesta culinaria, los cocineros impulsan una alianza estratégica que involucra a las escuelas de cocina de la región, la dirección de Turismo y al sector legislativo.

Esta jornada forma parte del primer encuentro de planificación de una agenda de actividades que continuará con miras a fortalecer la proyección turística e identidad cultural bajo la marca ‘’Aragua encanta’’.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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