Cleba y Estado Mayor de Caracterización del Rebaño Bovino avanzan en plan ganadero

CIUDAD MCY .-Desde los espacios del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), se llevó a cabo una mesa de trabajo estratégica encabezada por la presidenta del parlamento regional, legisladora Katiana Hernández, junto al Estado Mayor de Caracterización del Rebaño Bovino, con el propósito de evaluar el progreso de este despliegue en los 18 municipios de la entidad.

La jornada contó con la participación de María Alejandra Rosales, directora del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras en Aragua; Luis Enrique Ojeda, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de la entidad aragüeña; así como representantes de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación, Fundesa, la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr) y los consejos campesinos locales.

Durante el encuentro, la parlamentaria hizo un llamado directo al sector ganadero de la región para sumarse activamente a esta iniciativa.

«Es muy importante que los productores se integren a esta gran campaña de caracterización del rebaño bovino a través de los encuestadores desplegados en el territorio», enfatizó Hernández, al tiempo que agradeció la articulación y la disposición logística brindada por todas las instituciones presentes.

Cabe mencionar que este censo productivo constituye el eje central para fortalecer el programa de vacunación contra la fiebre aftosa en la masa ganadera regional, enmarcado en las directrices nacionales que lidera la presidenta Delcy Rodríguez, junto a la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, para garantizar la soberanía alimentaria en la entidad.

Finalmente, la presidenta del poder legislativo anunció que el próximo jueves se celebrará una videoconferencia con las estructuras de la Primera Transformación (1T), orientada a profundizar el levantamiento de datos sobre el rebaño bovino en cada rincón del estado.

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