Maracayeros fueron favorecidos con gran jornada social integral

Las distintas organizaciones se desplegaron para ponerse a la disposición de los ciudadanos para brindar asesorías personalizadas, trámites legales, alimentos de calidad, útiles escolares y mucho más

CIUDAD MCY.- En las instalaciones del Terminal Central de Maracay del municipio Girardot, se llevó a cabo una Gran Jornada Social Integral con el objetivo de llevar soluciones gratuitas y atención legal a los aragüeños.

La actividad contó con el acompañamiento de Carlos Gámez, juez rector de la Circunscripción Judicial del estado Aragua y Eilyn Suárez presidenta de Instituto Municipal de Transporte Público de Girardot (Imtragir), quiénes supervisaron que la actividad se desarrollará sin interrupciones.

Durante el despliegue, Gámez mencionó la amplia variedades de servicios para los asistentes,» tribunales civiles, tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, tribunales de guardia, la Defensa Pública, la Sindicatura Municipal y organismos como el Idenna y el Consejo de Protección Municipal. También está presente el Instituto de Tránsito Terrestre, feria escolar, feria de alimentos, la Gran Misión Nevado, atención al adulto mayor, y el identificación para el beneficio del transporte colectivo del Metrobús».

El juez rector señaló que las distintas organizaciones están a la disposición de los ciudadanos para brindar asesorías personalizadas y trámites legales, asimismo destacó que las ferias de alimentación y escolar ofrecieron productos de calidad a precios solidarios.

De igual manera, señaló que estas jornadas responden a las directrices del Ejecutivo Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se realiza en articulación perfecta con la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

«Gracias a la instalación de este corredor de atención social integral, se logró atender a una gran cantidad de personas, entre adultos mayores, jóvenes y niños que fueron atendidos de forma gratuita y con cariño, garantizándole una solución oportuna a nuestros maracayeros» concluyó Gámez.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CIUDAD MCY