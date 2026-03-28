China apoya diálogo como única vía para restablecer navegación en Estrecho de Ormuz

CIUDAD MCY.- El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, consideró que el restablecimiento de la navegación por el estrecho de Ormuz solo será posible mediante negociaciones de paz. Durante una conversación telefónica con su homólogo de Pakistán, Muhamad Ishaq Dar, el diplomático enfatizó que el diálogo es la herramienta fundamental para evitar más víctimas.

Wang Yi señaló que, aunque el inicio de las conversaciones no es una tarea sencilla, resulta imperativo para impedir que el conflicto continúe expandiéndose por la región. China y Pakistán mantienen una posición objetiva e imparcial respecto a las hostilidades que actualmente sacuden el territorio estratégico de Oriente Medio.

China valoró los incansables esfuerzos paquistaníes para promover la desescalada de la situación y apoyó su rol continuo como mediador en esta crisis internacional. El Gobierno chino está dispuesto a fortalecer la coordinación estratégica bilateral para realizar esfuerzos conjuntos que logren poner fin definitivo al enfrentamiento armado.

El conflicto se intensificó tras los ataques coordinados lanzados por Estados Unidos e Israel contra el territorio de Irán el pasado 28 de febrero. Esta ofensiva militar ocurrió en pleno proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el alcance real del programa nuclear que desarrolla el país persa.

La campaña bélica busca reducir las capacidades militares de Irán y allanar el camino hacia una sublevación popular que derroque al actual Gobierno de los ayatolás. Por su parte, el país persa respondió con golpes de represalia contra bases estadounidenses e instalaciones de Israel ubicadas en diversos puntos de la zona.

Los enfrentamientos han perturbado gravemente el tráfico aéreo sobre la península arábiga y el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz para el comercio mundial. La interrupción de esta vía esencial para los hidrocarburos subraya la urgencia de alcanzar una estabilidad política que garantice el flujo de los recursos energéticos.

FUENTE: EL FOCO

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