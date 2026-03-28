León XIV se convierte en el primer papa en visitar Mónaco

CIUDAD MCY.- León XIV llegó este sábado al Principado de Mónaco, lo que supone su primer viaje como pontífice a un país europeo y la primera visita de un papa a este país, donde el catolicismo es la religión oficial, como establece su Constitución.

La visita forma parte del inicio de la gira apostólica del pontífice por Europa, que le llevará a España en junio, cuando ya haya cumplido un año de papado. En su encuentro, el príncipe Alberto II de Mónaco ha resaltado «el anclaje católico» que dura más de 700 años, y citó la búsqueda de la paz como uno de los combates compartidos entre el Vaticano y el Principado.

En este sentido, León XIV denunció que en este momento histórico «la ostentación de la fuerza y la lógica de la prevaricación perjudican al mundo y amenazan la paz», en el discurso a las autoridades durante su breve viaje en la víspera del Domingo de Ramos. Señaló que Mónaco, en «una herencia espiritual viva», debe comprometer su riqueza al servicio del derecho y de la justicia.

León XIV no obvia que en Mónaco vive una mayoría de ciudadanos procedentes de otros países y que muchos de ellos «ocupan cargos de considerable influencia en el ámbito económico y financiero». Por ello, el pontífice indicó que habitar en este país «representa para algunos un privilegio y, para todos, una llamada específica a interrogarse sobre su lugar en el mundo».

Mónaco es el país con mayor concentración de millonarios del mundo; más de un tercio de sus 39.000 habitantes tienen un patrimonio neto superior a 1 millón de dólares. Es considerado paraíso fiscal, sin impuesto sobre la renta y con un PIB per cápita medio de 267.522 euros, que hace de sus habitantes los más ricos del planeta

Durante el discurso, el papa afirmó que «cada talento, cada oportunidad, cada bien depositado en nuestras manos tiene un destino universal, una exigencia intrínseca de no ser retenido, sino redistribuido, para que la vida de todos sea mejor». De este modo, resaltó que Mónaco sea uno de los pocos países del mundo que tiene la fe católica como religión de estado y aseguró que esto «no aplasta, sino que libera; que no separa, sino que une».

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA