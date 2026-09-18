Chuao suma nuevos equipos para la atención del servicio eléctrico

La dotación comprende un transformador de 25 kVA, asignado al sector La Carbonera para favorecer a 55 familias, y otro de 37,5 kVA, destinado a Pasaguaca, donde beneficiará a 160 familias

CIUDAD MCY.- Dos transformadores eléctricos fueron destinados a la parroquia Chuao del municipio Santiago Mariño para atender las necesidades del servicio en los sectores La Carbonera y Pasaguaca, donde un total de 215 familias contarán con nuevos equipos para mejorar las condiciones de suministro en esta localidad costera.

La dotación comprende un transformador de 25 kVA, asignado al sector La Carbonera para favorecer a 55 familias, y otro de 37,5 kVA, destinado a Pasaguaca, donde beneficiará a 160 familias. La incorporación de ambos equipos permitirá atender requerimientos asociados a la infraestructura eléctrica de estas comunidades.

La acción impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez, en articulación con el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Juan Luces, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, el alcalde Carlos Guzmán, y el equipo de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

De esta manera, la atención de la infraestructura eléctrica se incorpora a las acciones coordinadas entre las instancias nacionales, regionales, municipales y el equipo técnico de Corpoelec, orientadas a dar respuesta a las necesidades identificadas en las comunidades.

REINYMAR TOVAR

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