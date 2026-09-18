Maracay se prepara para la tercera edición de Expoavisa 2026

Durante dos días la actividad será un encuentro clave para impulsar el desarrollo de las últimas tendencias e innovaciones aplicadas en la salud animal

CIUDAD MCY.- En rueda de prensa con los medios de comunicación, la Asociación Venezolana de la Industria de la Salud Animal (AVISA) presentó los detalles de la próxima Expoavisa Tech Forward 2026.

Los detalles del evento, los revelo Luis Luján, presidente de Avisa y Florángel Conde, directora ejecutiva de Avisa quiénes anunciaron que la gran cita será este jueves 24 y viernes 25 de septiembre en las instalaciones del salón Quinta Gran Gala Royal en la ciudad de Maracay.

Luis Lujan constató que la Expoavisa reunirá a productores, profesionales del campo, investigadores y estudiantes universitarios en torno a las últimas tendencias e innovaciones aplicadas en la salud animal.

Asimismo, Lujan detalló que la expo contará con un despliegue de actividades clave diseñadas para impulsar el desarrollo técnico del sector, además de la participación de marcas líderes que realizaran el lanzamientos de productos de avanzada tecnología y brindarán asesoría técnica personalizada.

«Esperamos recibir más de 3 mil personas que van a asistir tanto a la exposición comercial como a las jornadas de conferencias, es decir los productores agropecuarios e incluso los dueños de mascotas o pequeñas especies podrán pasearse por el área comercial y recibieran asesoría técnica de la mano de sus gerentes técnicos y de sus especialistas, también contaremos con más de 40 conferencias presentadas por personalidades del sector tanto nacionales como internacionales».

Por su parte, Florángel Conde, directora ejecutiva de Avisa detallo que el evento contara con conferencias especializadas en el área de ganadería bovina, equina, porcina, avicultura, pequeñas especies, fauna silvestre y análisis del mercado agropecuario.

PREMIACIÓN

​En esta edición, la organización otorgara el premio a la «Experiencia», un reconocimiento evaluado por un jurado incognito y por el voto del público, el cual premiara a los stands que mejor integren su estrategia de marketing con la visión y valores corporativos de sus empresas.

«El premio a la Experiencia tiene un primero, segundo, tercer y hay un cuarto lugar que lo da el público. Aquí un jurado va a evaluar que cada empresa cumpla con un mensaje comunicacional, con una estrategia de marketing y que esa estrategia de marketing sea cónsona con la visión y misión de su empresa».

UNA MANO AMIGA

Tras las afectaciones por los movimientos telúricos que se registraron en el país el 24 de junio el equipo de Avisa sumo a esta edición una causa social de gran impacto.

La directora ejecutiva de Avisa, menciono que durante los dos días de feria se activara una campaña de recaudación voluntaria en alianza con Spiral Print a beneficio de la fundación Hogares Bambi de Caracas.

«Los asistentes podrán realizar sus aportes de manera directa a la cuenta de la fundación escaneando un código QR disponible en el recinto, recibiendo a cambio un distintivo como reconocimiento a su colaboración, esto es para ayudar a las familias afectadas qué vivían en La Guaira y otras partes», concluyó.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTO | CIUDAD MCY