Hidroven ejecutó activación del Pozo Agustina Guerra en Girardot

Con la instalación de un equipo sumergible de 40 HP en el sector Los Olivos, se garantiza el suministro continuo para más de 680 familias

CIUDAD MCY.- En cumplimiento de las directrices del Gobierno Bolivariano en materia de servicios públicos, el equipo multidisciplinario del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas (MinAguas) en Aragua, ejecutó con éxito las labores de montaje y activación del Pozo Agustina Guerra, ubicado en el sector Los Olivos del municipio Girardot.

Las labores se comprendieron por la instalación de un equipo sumergible de 40 caballos de fuerza (HP), en una maniobra especializada que fortalece de manera directa el caudal y la presión del sistema de distribución de agua potable en la jurisdicción. Esta acción consolida los trabajos de recuperación de fuentes subterráneas impulsados para optimizar el suministro en las comunidades.

Gracias a estas labores de ingeniería y mantenimiento, se genera un impacto positivo que optimiza la calidad de vida de más de 680 familias que integran el punto y círculo de este importante sector. Los habitantes atendidos pertenecen de manera directa a la Comuna Socialista ‘’Madre María Corredor Cultural Maracay Como Te Quiero’’, demostrando la articulación perfecta entre el Poder Popular organizado y las instituciones del Estado.

Estas acciones reafirman el compromiso del Ministerio de las Aguas de mantenerse desplegado en todo el territorio nacional, garantizando la operatividad de los sistemas hídricos y dando respuesta eficiente a los reportes del 1×10 del Buen Gobierno.

PRENSA MINAGUAS

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