Liga Superior de Baloncesto inicia el 25 de septiembre

CIUDAD MCY.- La Liga Superior de Baloncesto (LSB) iniciará oficialmente el próximo viernes 25 de septiembre, y tiene como plato fuerte el esperado choque entre Cocodrilos de Caracas y Trotamundos, un duelo programado para las 7:00 pm en el Parque Naciones Unidas.

El ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, destacó que este proyecto busca impulsar y desarrollar el talento criollo en estrecha coordinación con la Federación Venezolana de Baloncesto, en cumplimiento con las orientaciones del Ejecutivo nacional para garantizar más y mejor baloncesto en el país.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Juventud y vicepresidente de la liga, Sergio Lotartaro, celebró la materialización del proyecto, e informó que los conjuntos participantes destacan Cocodrilos de Caracas, Trotamundos, Pioneros, Hidrocarburos, Marinos, Spartans y Costaneros como invitado especial.

FUENTE: REDACCIÓN MAZO

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL