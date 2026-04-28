Cicpc llevó charla contra el maltrato infantil a la UEE «J.M. Álvarez Jaramillo»

CIUDAD MCY.- En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas subdelegación La Victoria, impartieron una charla educativa dirigida a los niños, niñas, docentes, padres y representantes de la Unidad Educativa Estadal «J.M. Álvarez Jaramillo».

La actividad educativa estuvo encabezada por la Comisario General Jenny García, jefa de la referida subdelegación policial, quien destacó la importancia de los valores desde el hogar en el convivir diario de los infantes en su entorno.

Indicó la comisario que la comunicación y el respeto juegan un papel preponderante en la no violencia infantil. “En los hogares en los haya violencia, los niños o niñas crecerán psicológicamente violentos. En este sentido lo correcto es tomar cartas en el asunto de inmediato, y para ello debe haber una fluida comunicación”.

Diana Mentado, directora del plantel, agradeció a los funcionarios del Cicpc por la productiva y dinámica actividad, resaltó lo valioso de mantener una excelente relación con valores en los hogares y colegios para una mejor formación en los niños y niñas sin violencia.

PRENSA RIBAS

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