Poder Legislativo de Aragua invita a la gran peregrinación Venezuela Vuela Libre

Los legisladores del Cleba aprobaron acuerdos por el natalicio de la Madre María de San José y rinde homenaje al legado de Aristóbulo Istúriz

CIUDAD MCY.- En el marco de la agenda legislativa realizada este martes, se extendió una invitación formal a todo el pueblo aragüeño para participar en la gran peregrinación nacional que llegará a Maracay este miércoles. La actividad contará con la presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien lidera esta movilización nacional bajo una «diplomacia de fe» para exigir el cese de las sanciones contra el país.

De igual forma, la sesión sirvió como escenario para rendir honores a la memoria del profesor Aristóbulo Istúriz, el «Maestro de maestros».

El legislador, Leonardo Alvarado, durante el desarrollo de la jornada, realizó una lectura oficial sobre la vida y obra del profesor y ex miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), destacando su papel fundamental en la creación de la Misión Robinson y su trayectoria incansable durante los años de la Revolución Bolivariana. El legislador Alvarado subrayó que el homenaje es un acto de justicia para quien dedicó su vida a la educación liberadora y al fortalecimiento de los derechos de los trabajadores.

RENDIRÁN HOMENAJE A LA MADRE MARÍA DE SAN JOSÉ

En una sesión ordinaria marcada por el reconocimiento a la identidad espiritual y política de la región, el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba) aprobó un acuerdo especial para conmemorar el natalicio de la Beata Madre María de San José, primera Santa de Venezuela y orgullo del estado Aragua.

CONSTITUCIÓN DE FUNDACIÓN DEL TAM

Durante la sesión realizada este martes desde las instalaciones del palacio legislativo, miembros del Cleba, mediante la señal de costumbre fue aprobada la propuesta para la conformación de una fundación denominada Teatro Ateneo de Maracay.

ELIMAR PÉREZ

FOTO: ELIMAR PÉREZ