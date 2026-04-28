Estudiantes aragüeños participaron en Olimpiadas Venezolanas de Química Aragua 2026

CIUDAD MCY.- En una demostración de intelecto, estudiantes de siete instituciones educativas de los municipios Girardot, Libertador, Lamas, Mario Briceño Iragorry, Camatagua y Ribas se dieron cita para dar vida a las Olimpiadas Venezolanas de Química Aragua 2026, un evento que trascendió las aulas para demostrar que el futuro del país se escribe con pensamiento crítico.

Desde horas de la mañana el ambiente en las escuelas participantes vibraba con una energía distinta a la cotidiana. Estudiantes de educación media, se enfrentaron a una serie de desafíos que pusieron a prueba sus conocimientos.

Gracias a la visión estratégica de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el compromiso territorial de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, la ciencia ha dejado de ser un privilegio de élites para convertirse en una herramienta de emancipación popular.

Este encuentro funcionó como un crisol pedagógico donde se despertaron vocaciones y muchos estudiantes descubrieron que su camino profesional está en las ciencias puras.

El verdadero triunfo de esta jornada fue la consolidación de una comunidad científica juvenil.

Las Olimpiadas Venezolanas de Química Aragua 2026 concluyeron con la certeza de que el conocimiento es el único elemento que, al compartirse, no se divide, se multiplica.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA