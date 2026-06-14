Corposalud conmemora el Día del donante de sangre con jornadas formativas y comunitarias

CIUDAD MCY.- En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora este próximo 14 de junio, la coordinación regional de Banco de Sangre de Corporación de Salud del estado Aragua, planificó diversas actividades formativas, informativas y recreativas, orientadas a fortalecer la donación voluntaria y habitual.

La autoridad única de Salud, Yosmary Lombano, informó que las actividades buscan crear conciencia en la población sobre el impacto de este acto tan valioso, como lo es donar sangre para salvar vidas.

Explicó que la programación se extenderá desde este 12 hasta el próximo viernes 18 de junio en diferentes instituciones hospitalarias de la región, bajo el lema «Una gota de Humanidad, dona sangre, salva vidas».

Por su parte, Greanny Peñaloza, coordinadora regional de Bancos de Sangre, detalló que el cronograma de actividades inició con un taller de actualización dirigido al personal médico y de enfermería de Hemoterapia del Hospital Central de Maracay (HCM); además se tiene previsto para el pró15 de junio se realizarán jornadas de atención al donante voluntario y sesiones educativas en el HCM, el Hospital “Dr. José Rangel” de Villa de Cura y el Hospital “Dr. José María Benítez” de La Victoria.

Asimismo, indicó que el hospital de Villa de Cura y el Hospital “Dr. José María Carabaño Tosta” (IVSS San José), ofrecerán actividades recreativas para los asistentes.

Agregó que el cierre estará a cargo del Hospital “Cnel. Elbano Paredes Vivas” con una bailoterapia comunitaria dedicada a los donantes de sangre y recordó que los bancos de sangre cumplen un rol crucial como soporte en cirugías, partos, tratamientos oncológicos y trasplantes, por lo que su correcto funcionamiento depende enteramente de la solidaridad y participación ciudadana.

Dichas acciones se ejecutan cumpliendo con los lineamientos de protección social, emanadas por la presidenta (E), Delcy Rodríguez; con el respaldo del ministro de Salud, Carlos Alvarado, en el marco del Plan de la Aragüeñidad, impulsado por la Gobernadora Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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