Cifra de fallecidos aumenta a 2.954 y se registran 16.592 heridos por sismos del 24 de junio

CIUDAD MCY.- El presidente de la Asamblea Nacional de Venzuela, Jorge Rodríguez difundió este sábado, a través de sus canal en Telegram, el reporte y balance de datos acumulados hasta el 4 de julio de 2026 en relación con las operaciones de asistencia, rescate y gestión de daños tras la contingencia sísmica que atraviesa el país.

El documento oficial registra un impacto humano de 2.954 personas fallecidas y un total de 16.592 heridos asistidos por los distintos cuerpos médicos. Asimismo, destaca el avace de las operaciones de salvamento en zonas críticas, logrando el rescate de 6.462 ciudadanos atrapados o aislados por las estructuras comprometidas. En materia geológica, los sistemas de monitoreo nacional han contabilizado un histórico de 942 réplicas asociadas al evento principal.

Dentro del reporte oficial también existen los edificios afectas con una cifra de 856 estructuras con daños de diversa consideración. Además, los edificios colapsados ya suman 190 edificaciones que sufrieron desplomes totales o parciales y las personas sin vivienda alcanzó un número de 16.309 ciudadanos se encuentran temporalmente desprovistos de hogar debido al colapso de sus residencias.

Para dar respuesta inmediata a este sector de la población, el Ejecutivo mantiene activos 80 campamentos transitorios de refugio y resguardo en las zonas de contingencia.

El balance detalla que la red de atención pública y de emergencia ha prestado servicio de salud a un acumulado de 22.445 pacientes.

En lo que respecta a la distribución de insumos básicos y de alimentación para el sustento de las comunidades vulnerables, el parte reporta:

Alimentos distribuidos: 9.486 toneladas (T) de provisiones generales.

Bolsas de comida entregadas: 78.478 unidades distribuidas casa por casa.

Agua potable distribuida: 472.914 litros del vital líquido llevados a los centros de acopio y refugios.

Efectivos desplegados: 29.567.

Voluntarios registrados: 26.984.

Rescatistas internacionales: 3.281.

FUENTE : AVN

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