Laser Airlines inspecciona aeronaves y reactiva operaciones tras sismos

CIUDAD MCY.- La aerolínea Laser Airlines informó a través de un comunicado que su personal técnico logró acceder de manera progresiva al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, con el objetivo de ejecutar un exhaustivo proceso de inspección y control de calidad de sus aeronaves para reincorporarlas a las operaciones de vuelo.

La aerolínea anunció que el día 2 de julio se reactivó el vuelo diario hacia la ciudad de Miami (MIA) desde el aeropuerto José Antonio Anzoátegui, ubicado en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui.

En ese sentido, agregó que la programación para la ruta Barcelona (BLA) – Miami (MIA) se mantendrá de forma diaria bajo un itinerario específico que establece la salida de Miami a las 07:30 a.m. y la salida de Barcelona a las 12:45 p.m.

Por último, la aerolínea señaló que se encuentra trabajando para restablecer la conectividad con Madrid, Bogotá, Santo Domingo (República Dominicana) y Curazao, así como con todos los destinos nacionales.

FUENTE : AGENCIA

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