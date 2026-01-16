Cinemateca proyecta películas nacionalistas

CUIDAD MCY.-La Cinemateca Nacional de Venezuela reinició sus actividades con una programación variada, incluyendo películas que invitan a reflexionar sobre el país y los valores heroicos de personajes de nuestra historia pasada y reciente. El ciclo titulado “Venezuela: Levantando Voces”, estará en cartelera hasta el 17 de enero en Caracas.

Las salas de la Cinemateca que proyectarán esta programación son: Museo de Bellas Artes (MBA), ubicado en la Plaza de los Museos, Los Caobos; Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg), en Altamira, y la sala Margot Benacerraf de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), en la avenida México.

Hoy 16 de enero, habrá funciones de «La planta insolente» (2017), dirigida por Román Chalbaud: en el MBA a las 2 pm, en la Unearte a la 1 pm y en el Celarg a las 2 pm. Se trata de una de las últimas obras de este maestro del cine, donde retrata un suceso histórico: el bloqueo naval a Venezuela en 1902 por potencias europeas frente a Cipriano Castro, entonces presidente, quien se negaba a las presiones de la deuda externa, caudillos y banqueros.

El sábado 17 se proyectará la multipremiada película «Alí Primera», dirigida por Daniel Yegres. Esta obra, producida por la Gran Misión Viva Venezuela, ofrece una visión biográfica sobre el Cantor del Pueblo. El público podrá disfrutarla a las 2 pm en las salas del MBA y el Celarg.

En la mayoría de las funciones se emitirá el cortometraje «¡Fuera, imperio, de estas aguas!», de Ricardo Martínez.

Cabe destacar que la serie titulada «Nicolás», de Greizon Chacón, que retrata la vida del mandatario venezolano, ya fue proyectada en salas miércoles 14 y jueves 15.

FUENTE ÚLTIMAS NOTICIAS | FOTO CORTESÍA