Festividades de la Virgen de Belén son proclamadas Patrimonio Cultural de la Nación

CUIDAD MCY.-En un anuncio que llena de júbilo a la feligresía aragüeña, el Padre Ángel Fernández, párroco de San Mateo y del Santuario de Nuestra Señora de Belén, informó que las festividades en honor a la Patrona del estado Aragua han sido oficialmente declaradas Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de la Nación.

Este histórico reconocimiento exalta más de un siglo de devoción ininterrumpida y valida el esfuerzo colectivo de una comunidad que ha convertido su fe en un pilar de identidad regional, integrando en cada mes de noviembre diversas expresiones educativas, deportivas y artísticas que proyectan la esencia de San Mateo hacia todo el territorio venezolano.

Para celebrar este hito, el Santuario extendió una invitación a la comunidad aragüeña a la Eucaristía Solemne que se llevará a cabo este sábado 17 de enero en el Templo Parroquial. La ceremonia contará con la presencia de autoridades civiles y será presidida por el Monseñor Enrique Parravano, Obispo de la Diócesis de Maracay, quien hará entrega formal del decreto de proclamación ante la sagrada imagen de la Virgen.

Este acto representa no solo un logro administrativo, sino el blindaje institucional a una tradición que fusiona la pintura, la música y el fervor religioso en torno a la figura de la Virgen de Belén.

La agenda de celebraciones concluirá el próximo sábado 31 de enero a las 5:00 de la tarde, momento en el cual se conmemorará el sexagésimo primer aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de Belén. Esta efeméride recuerda el mandato de la Santa Sede que, hace 61 años, enalteció el gentilicio aragüeño mediante la coronación de su patrona.

Con este evento, el pueblo de San Mateo reafirma su compromiso con la preservación de sus valores espirituales, invitando a todo el país a participar en la renovación de una fe que, bajo distintos nombres en cada estado, une al pueblo venezolano en una sola identidad de amor mariano.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | CORTESÍA