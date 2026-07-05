Delcy Rodríguez conmemora 215 años de la Independencia y lidera graduación de la UMBV.

CIUDAD MCY.- En el marco de la conmemoración del 215° Aniversario de la Firma del Acta de la Independencia de Venezuela, la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, preside el solemne Acto de Graduación Conjunto al grado de Teniente y Teniente de Corbeta de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) en el Patio de Honor de las Academias, ubicado en Fuerte Tiuna.

En esta ceremonia, que se realiza con el máximo protocolo militar, Rodríguez destaca la importancia histórica de esta fecha y recalca que la soberanía nacional se mantiene inquebrantable gracias al compromiso de los nuevos oficiales de comando, técnicos y de tropa, quienes asumen hoy la responsabilidad de proteger el legado de los libertadores y la integridad del territorio.

Mandataria Nacional Encargada también resalta la mística y la disciplina demostrada por los graduandos, calificándolos como los garantes de la estabilidad y la paz de la República Bolivariana de Venezuela.

En este emotivo despliegue de honor, donde la Presidenta Encargada felicita personalmente a cada uno de los oficiales, los exhorta a seguir el ejemplo de los héroes de 1811 y reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la institución castrense, asegurando que la nueva generación de oficiales está preparada para liderar con honor y rectitud la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

FUENTE : PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA